霸道！行人一中商圈過馬路險被撞 賓士駕駛未禮讓還爆氣推人

賓士駕駛（右）未禮讓行人還爆氣推人。（圖擷自Threads）

台中市北區一中商圈近日傳出驚險衝突，1段在Threads上瘋傳的影片引發熱議，畫面顯示，在北區一中街與育才街口，2名行人正依規定行走於斑馬線上，1輛賓士休旅車卻疑似未減速禮讓，幾乎擦身而過，險些釀成事故，此舉也引發熱議，網友一片撻伐。

影片中可見，其中1名行人見狀，拍打車身提醒駕駛注意，不料此舉反而引爆駕駛情緒，駕駛隨即將車輛違規停在行人穿越道上，下車與行人發生口角，情緒激動之下甚至伸手推擠對方胸口，短短幾秒內從驚險交通狀況升高為肢體衝突，讓目擊民眾與網友直呼「太誇張」。

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轄區二分局警方指出，該名駕駛將車輛停在行人穿越道上，違規事實明確，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項，依法可處300元以上、600元以下罰鍰，不過，由於網路影片未清楚標示事發日期與時間，暫時無法直接據以舉發，至於是否涉及未禮讓行人，仍須進一步釐清相關影像內容。

另針對駕駛動手推人行為，警方表示，該舉動已涉及刑法傷害罪或社會秩序維護法中「加暴行於人」的規定，呼籲遭推擠民眾儘速出面報案，第二分局強調，民眾若目擊交通違規或糾紛，應提供完整影像，包括清楚時間、地點與過程，以利警方查證與舉發；分局長鍾承志提醒，駕駛行經路口務必減速慢行並確實禮讓行人，若現場出現危險或糾紛，應立即撥打110報案，由警方到場處理，確保自身安全，也避免衝突進一步擴大。

第二分局育才所副所長陳衍宇說明案情。（圖由警方提供）

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