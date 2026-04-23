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    首頁 > 社會

    男子與友人酒後互毆遭警保護管束猝死派出所 解剖有內出血死因待確認

    2026/04/23 13:11 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    41歲家住北部的陳姓男子日前與40歲周姓男友人到嘉市喝酒，2人喝醉後起爭執當街互毆，路人見狀報警，警方到場將酒醉鬧事的陳、周帶回派出所，因陳男仍不斷與員警推擠、叫囂，員警將其保護管束於留置區，沒多久上前查看，陳男突失去呼吸心跳，經急救並送醫救治宣告不治。檢警4月22日進行解剖發現有內出血，然確切死因待毒藥物檢驗結果及解剖報告確認。

    嘉義市第一警分局表示，全案正報請嘉義地檢署檢察官偵辦，將進一步調查釐清。

    檢警調查，陳男4月18日乘坐36歲張姓友人轎車南下到嘉義市喝酒，凌晨1點36分與周姓友人酒醉疑起爭執，在嘉義市世賢路與高鐵大道路口當街互相毆打，張男在旁勸阻，警方獲報到場，將陳、周二人帶回派出所，由於陳男被警方帶返所時仍不斷叫囂、與員警發生推擠，警方對其進行管束，沒多久上前查看，陳男狀況有異，員警對其進行心肺復甦術及AED急救，通報119將其送醫救治，凌晨3點57分宣告不治死亡。

    檢警相驗，陳男外觀有擦挫傷，昨上午解剖，陳男內臟破裂損傷，另採檢送驗毒藥物檢驗，待檢驗結果及解剖鑑定報告確認死因。

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