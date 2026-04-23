龍井死亡車禍女乘客喪命 駕駛肇逃1天後落網

黑色休旅車追撞大貨車，休旅車車頭全毀。（讀者提供）

台中市龍井區中華路21日下午發生死亡車禍，黑色豐田休旅車追撞大貨車，休旅車車頭全毀，男駕駛竟棄車肇逃，51歲女性乘客頭部破裂、送醫不治，警方在事故1天後，趕往梧棲查緝陳姓男駕駛（53歲）到案，訊後依刑法肇事逃逸致死及過失致死罪送辦。

車禍發生在21日下午4時52分許，黑色豐田不知何故，於中華路三段與中山一路交接口撞進大貨車底，車頭嚴重擠壓變形，肇事後，陳姓男駕駛（53歲）下車徒步肇逃，男乘客一度失去呼吸心跳，經送醫插管急救加打升壓劑，心跳回復，另一名51歲女性乘客被救出時，頭部破裂，傷勢嚴重，經送往光田綜合醫院向上院區急救無效。

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警方事後成立專案小組，22日趕往梧棲區追捕陳嫌到案，訊後依刑法肇事逃逸致人死傷，及過失致死罪嫌移請台中地檢署偵辦。

烏日警分局偵查隊長林宏霖說，駕駛人發生事故應停留現場，協助救護傷者並報案配合警方調查，違者將涉犯刑法第185-4條肇事逃逸罪，處6月以上5年以下有期徒刑，切勿心存僥倖逃逸，不僅無法逃脫法律制裁，且將承擔更重刑責。

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