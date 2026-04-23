為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    龍井死亡車禍女乘客喪命 駕駛肇逃1天後落網

    2026/04/23 13:10 記者黃旭磊／台中報導
    黑色休旅車追撞大貨車，休旅車車頭全毀。（讀者提供）

    黑色休旅車追撞大貨車，休旅車車頭全毀。（讀者提供）

    台中市龍井區中華路21日下午發生死亡車禍，黑色豐田休旅車追撞大貨車，休旅車車頭全毀，男駕駛竟棄車肇逃，51歲女性乘客頭部破裂、送醫不治，警方在事故1天後，趕往梧棲查緝陳姓男駕駛（53歲）到案，訊後依刑法肇事逃逸致死及過失致死罪送辦。

    車禍發生在21日下午4時52分許，黑色豐田不知何故，於中華路三段與中山一路交接口撞進大貨車底，車頭嚴重擠壓變形，肇事後，陳姓男駕駛（53歲）下車徒步肇逃，男乘客一度失去呼吸心跳，經送醫插管急救加打升壓劑，心跳回復，另一名51歲女性乘客被救出時，頭部破裂，傷勢嚴重，經送往光田綜合醫院向上院區急救無效。

    警方事後成立專案小組，22日趕往梧棲區追捕陳嫌到案，訊後依刑法肇事逃逸致人死傷，及過失致死罪嫌移請台中地檢署偵辦。

    烏日警分局偵查隊長林宏霖說，駕駛人發生事故應停留現場，協助救護傷者並報案配合警方調查，違者將涉犯刑法第185-4條肇事逃逸罪，處6月以上5年以下有期徒刑，切勿心存僥倖逃逸，不僅無法逃脫法律制裁，且將承擔更重刑責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播