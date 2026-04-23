擦身而過「覺得怪怪的」……熱心民眾機警救遇襲女高中生

熱心民眾與被害女高中生擦身而過，直覺後方男子「怪怪的」，多看一眼機警救人。圖為嫌犯勒脖摀嘴模擬圖。（記者劉婉君攝）

台南市永康區忠孝路1名高中女學生昨（22）日下午接近6時放學途中遭到1名男子隨機攻擊，幸獲1名路過民眾「覺得怪怪的」，多回頭看一眼，機警上前制止，才讓女學生安全獲救。

昨天下午接近6時，1名女高中生放學準備搭公車回家途中，遭到1名戴「口罩」及手套的男子摀住嘴巴企圖拖離，女學生奮力掙扎呼救，幸好1名路過民眾見狀，持木棍上前制止，嫌犯則快速逃逸，警方目前正在全力追查中。

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救人的熱心民眾今天接受媒體訪問時表示，案發當時他剛下班，騎機車從高雄榮總台南分院方向往永康忠孝路行駛，該路段因道路拓寬擺設許多三角錐，他與走在人行道上由北至南的被害女學生擦身而過時，看到女學生後面有位男子尾隨，直覺覺得怪怪的，原本以為是認識的，但看到男子把右手搭在女學生肩上，覺得不對，轉頭就看到男子勒住女學生的脖子要將她拖到空地，立即迴轉，隨後就聽到女學生呼喊「救命！」趕緊撿起地上的木棍上前驅離男子，但木棍一打就斷，男子馬上從空地逃離現場。

熱心民眾說，自己從事泥水業，平時就會習慣觀察人，犯案的男子身高約175公分，身材壯，年紀推測約30歲，動作敏捷，頭戴騎自行車常用的包布巾。案發地點為空地，沒人居住，雖然該路段在傍晚下班放學時間人車很多，但空地呼救可能沒人聽見，懷疑是有地緣關係，「嫌犯真的很惡質！」

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