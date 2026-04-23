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    氣味會說話！台中警犬Uhoo咬牌賣萌 全台頂尖追蹤高手

    2026/04/23 12:55 記者許國楨／台中報導
    台中警犬Uhoo咬牌賣萌，卻是全台頂尖追蹤高手。（警方提供）

    台中警犬Uhoo咬牌賣萌，卻是全台頂尖追蹤高手。（警方提供）

    台中市警犬隊再傳捷報！警犬Uhoo近日成功通過德國聯邦救難犬協會（BRH）舉辦的MT-Suche（Spur）高級路徑追蹤考試與MT-Negative氣味否定測驗，成為全台僅有2隻取得此項國際高級認證的工作犬之一，尤其Uhoo「咬著獎牌」的可愛模樣更是瞬間融化眾人，也讓這位氣味追蹤高手多了幾分親民魅力。

    從畫面可見，Uhoo微微張嘴咬著專屬獎牌，神情帶點呆萌又自豪，彷彿在展示努力成果，一旁兩張證書攤開，象徵牠與領犬員蕭至汎共同完成的艱難挑戰，看似可愛日常，背後卻是無數日夜訓練累積的專業實力，台中市刑大指出，MT-Suche（Spur）被視為國際間極具難度的氣味追蹤測驗。

    受測犬隻須在超過1公里路徑中，追蹤已殘留8至24小時的微弱氣味，當人員失蹤時間拉長，氣味在風吹日曬與車流干擾下幾乎消散，等同在「不存在的線索」中尋找答案，Uhoo必須在60分鐘內，僅憑空氣中殘留的皮屑與氣味分子，在複雜的城市與自然環境中拼湊出正確路徑，難度極高，更關鍵的是面對混雜的新舊氣味，Uhoo必須清楚判斷，並向領犬員發出明確訊號。

    這種能力在實務上至關重要，代表搜尋可即時轉向，避免人力與時間的浪費，對於失蹤人口搜救或刑案偵查，往往是分秒必爭的關鍵判斷，台中市刑大大隊長紀延熹表示，目前國內具備路徑追蹤實務能力的單位相當有限，Uhoo取得國際認證，不僅象徵訓練成果獲得肯定，也讓台中市警犬隊成為全台唯一具備完整「路徑追蹤」技術的警犬單位，大幅提升搜救與偵查能量，他強調：「監視器可能有死角，科技偵查也許會有斷點，但氣味軌跡不會說謊。」

    領犬員蕭至汎與Uhoo（右）共同完成艱難挑戰獲認證。（警方提供）

    領犬員蕭至汎與Uhoo（右）共同完成艱難挑戰獲認證。（警方提供）

    蕭至汎與Uhoo日常訓練中互動培養默契。（警方提供）

    蕭至汎與Uhoo日常訓練中互動培養默契。（警方提供）

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