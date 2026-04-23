阻詐騙守護農漁民血汗錢 農漁會信用部114年攔阻逾億元

農業部農業金融署全力防詐，114年成功攔阻詐騙總件數244件、攔阻金額1億5946萬元，守護農漁民血汗錢。（農業部提供）

農業部農業金融署配合警政署全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實防範金融詐騙，主動關懷臨櫃客戶，發現疑似遭詐騙情形時立即通報警員處理，經統計，114年成功攔阻詐騙總件數244件、攔阻金額1億5946萬元，守護農漁民血汗錢。

警政署統計，114年有119家農漁會信用部，經由通報成功攔阻244件詐騙案件，攔阻金額1億5946萬元；攔阻總金額達百萬元以上者有40家，以台中市大里區農會1741萬元居冠、新北市中和地區農會1130萬元居次、彰化縣鹿港鎮農會1123萬元第三；通報件數最多者為新北市中和地區農會14件；攔阻金額最多的縣市仍為台中市2921萬元；攔阻案件數最多縣市在新北市38件；另單筆攔阻最高金額為台中市大里區農會750萬元。

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農金署指出，去年成功攔阻案例之中，有多起屬於假投資詐騙，歹徒讓民眾誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等話術，指示民眾臨櫃提領大筆現金，均經信用部櫃員主動關懷後察覺可疑，耐心分析及解說，並即時通知員警到場協助處理，成功攔阻被害人交付財物，減少其財產損失。

農金署表示，將持續督導農業金融機構落實臨櫃關懷提問工作，善用聯防通報機制，同時亦將實地考核農漁會信用部反詐騙業務執行情形、公開表揚績效良好的農漁會信用部。而為提高民眾防詐意識，除定期於臉書張貼成功攔阻詐騙案例，同時前進偏鄉地區辦理農金服務行動列車活動，宣導防制金融詐騙。

農金署提醒，隨著數位科技的發展，詐騙手法不斷翻新，提醒民眾切勿輕信各類詐騙話術，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助，以防遭詐騙損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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