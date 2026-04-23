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    首頁 > 社會

    苗栗男酒後開車返家 過彎直衝入田翻車受傷

    2026/04/23 12:07 記者彭健禮／苗栗報導
    廂型車衝出車道，翻覆卡在農田排水溝上。（圖由警方提供）

    廂型車衝出車道，翻覆卡在農田排水溝上。（圖由警方提供）

    苗栗縣35歲黃姓男子，昨日晚間下班與朋友聚餐喝酒後，駕駛廂型車返家，於行經苗栗市英才路一處彎道，直直衝出車道，車輛翻覆卡在農田排水溝上，黃男受輕傷，但警方查出他酒測值高達0.83mg/L，將他依公共危險罪嫌送辦。

    苗栗警分局表示，分局於昨日晚間8點許，接獲報案稱苗栗市英才路有一輛廂型車翻落路旁農田，經員警到場處置，發現駕駛黃男還在車子裡，經自行爬出脫困，受有輕微擦挫傷，但渾身酒氣，經實施酒測，其酒測值高達0.83mg/L，將他依酒駕公共危險罪嫌帶回偵辦。

    經警方調查，黃男昨日晚間下班與朋友聚餐，席間有喝啤酒，餐敘結束後，駕駛廂型車準備返回後龍鎮住處，於行駛英才路往北一處彎道，直直衝出車道，車輛翻滾了一圈多，卡在農田排水溝上。

    苗栗警分局重申，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，也請民眾切勿以身試法，以免危害自己與他人的交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方獲報到場處理。（圖由警方提供）

    警方獲報到場處理。（圖由警方提供）

    警方獲報到場處理，駕駛黃男自行從車內爬出脫困。（圖由警方提供）

    警方獲報到場處理，駕駛黃男自行從車內爬出脫困。（圖由警方提供）

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