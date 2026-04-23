照亮戒護暗角 台基國際物流捐贈基隆看守所20支高效能手電筒

台基國際物流股份有限公司董事長莊智為（右）到基隆看守所，捐贈 台幣7萬2千元，購買20支高性能勤務手電筒，所長溫瑞祥回贈感謝狀。 （記者林嘉東攝）

為強化矯正機關夜間戒護安全，台基國際物流股份有限公司董事長莊智為今天（23日）率隊前往基隆看守所，捐贈台幣7萬2千元現金，預計添購20支高性能勤務手電筒。所長溫瑞祥表示，這批裝備將成為第一線同仁在黑暗中的「守護之光」，對防範突發事故、維護同仁安全具有實質助益。

台基國際物流董事長莊智為指出，矯正機關第一線人員肩負維持社會治安的重任，是社會穩定運行的無名英雄，但在執行夜間巡邏與應變任務時，裝備的優劣直接影響安全；公司秉持「取之社會、用之社會」的初衷，希望透過此次捐贈，改善基層同仁的工作條件，讓守護社會秩序的人員能有更可靠的保障。

請繼續往下閱讀...

基隆看守所所長溫瑞祥代表受贈，並回贈感謝狀後表示，手電筒是夜間巡邏的核心裝備，在視線不良的環境下，高性能裝備能協助同仁更精準掌握現況；他感謝民間企業的義舉，除了依賴政府預算支應，各界的資源挹注更是對同仁莫大的激勵，也期盼藉此拋磚引玉，共同守護社會正義。

台基國際物流股份有限公司董事長莊智為（左）今天前往基隆看守所，捐贈台幣7萬2千元，用來添購20支高性能勤務手電筒，由所長溫瑞祥代表受贈。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法