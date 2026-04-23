詐團勾結台中商銀主管涉洗錢逾36億！7人被起訴

洪男名下的名車被查扣。（航調處提供）

法務部調查局航業調查處，破獲以萬里開發公司洪姓負責人為首的詐欺洗錢集團，洪男以網紅在線上帶貨等名義，勾結台中商銀多處分行主管，以虛設公司行號為線上博奕或詐騙案進行洗錢逾36億元，航調處申請查扣洪男等名下2億多元現金、不動產及名車等，台中地檢署依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌，起訴洪男等7人。

航調處於去年12月接獲情資通報，經報請台地方檢察署檢察官黃裕峯及楊凱婷指揮，動員航調處台中調查站、高雄調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊等單位組成專案組，在今年3月偵破以萬里開發股份有限公司負責人洪姓男子為首的詐欺及洗錢集團。

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航調處指出，洪男勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行高層主管，以虛設公司行號方式從事洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4000萬元，聲請查扣洪男等人不法所得（含不動產、銀行帳戶現金、股票及名車），總計2億6910萬4989元。

航調處表示，洪男為首的詐欺及洗錢集團，為隱匿、掩飾詐欺不法犯罪所得，勾結台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行經理人員，幫助該集團以在行外且不留存開戶影像照片的方式，為12家虛設行號名義開設金融帳戶，並藉由調高鉅額轉帳額度及包庇延遲向主管機關申報異常交易等方式，將該集團詐騙及線上博弈的不法所得迅速移轉至上開虛設行號帳戶，並立即以網銀密集轉出，以掩飾大額犯罪所得來源並隱匿其去向。

洪男等人從中獲利並購置不動產及名車等代步，目前皆被查扣，台中地檢署並依賭博、詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴洪男。

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