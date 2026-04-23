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    首頁 > 社會

    喧騰一時「蘇丹紅」事件 桃檢起訴亦鴻吳姓負責人並請從重量刑

    2026/04/23 11:46 記者謝武雄／桃園報導
    去年喧騰一時的蘇丹紅案，桃檢偵結並起訴亦鴻企業吳姓負責人。（記者謝武雄攝）

    去年喧騰一時的蘇丹紅案，桃檢偵結並起訴亦鴻企業吳姓負責人。（記者謝武雄攝）

    衛生福利部食品藥物管理署去年10月間抽檢市售化妝品含對人體有害的「蘇丹紅」，桃園地檢署主動簽分偵辦後，查獲「亦鴻企業」公司代理新加坡Campo Research公司紅色化妝品原料，明知其含「蘇丹紅」色素，仍販賣給下游不知情業者製作成化妝品銷售，桃園地檢署偵結全案，將亦鴻企業吳姓負責人以詐欺罪嫌起訴。

    檢方調查指出，亦鴻企業為新加坡Campo Research公司在台灣唯一的代理商，進口其所生產的化粧品原料，再出售給予國內外下游廠商做為生產、製作化粧品使用；亦鴻的吳姓負責人於去年7月9日得知，其下游廠商將原料送驗，發現摻有「蘇丹色素」（即俗稱「蘇丹紅」）成分，吳於8月間將原料送弘光科技大學鑑定，確認原料樣品檢出「蘇丹3號」、「蘇丹4號」等成分。

    檢方審酌，亦鴻的吳姓負責人明知其所售的紅色複方原料之品質存有疑慮，仍不顧民眾衛生安全及其他廠商利益，隱瞞紅色複方原料曾檢出「蘇丹3號」、「蘇丹4號」等成分之資訊而販售，引起社會大眾不安，且吳於地檢署偵訊中仍否認犯行，犯後態度可議，建請法院予從重量刑。

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