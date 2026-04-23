新竹香山國小記過有瑕疵！隨意剔除有利證據 法院打臉命撤原處分

新竹香山國小記代理教師過有瑕疵，被北高行命撤原處分。（資料照）

新竹市香山國小一名陳姓代理教師，因遭檢舉對班上甲生涉及不當管教、體罰與言語羞辱，經校方召開校事會議調查後，認定其情節重大，由考核會決議記過一次。陳女不服處分提起行政訴訟，台北高等行政法院日前審結，判陳師勝訴。

針對指控，原告陳女於訴訟中主張，甲生為情緒不穩定之學生，常干擾課堂並與同學爭執，調整其座位至導師旁是為了隨時監督並兼顧全班受教權，符合管教注意事項。針對言語羞辱，陳女坦承曾稱「你不是X年X班學生」，但其用意在於要求學生認同班級規範。至於要求甲生至他班觀摩掃地、背課文或沒收習作等，均是基於班級管理需要且時間短暫，並未損及受教權。而罰站部分，陳女強調每次均未超過一節課，且是針對學生未配合整理環境之管教措施，並非體罰。

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被告校方則答辯稱，調查小組是由校外委員、家長代表及教師代表組成，程序均符合《校事辦法》。根據訪談紀錄，甲生長期被要求坐在「特別座」，與同學明顯隔離；且陳女在全班面前稱甲生不屬於該班，並確有一次未發考卷致其無法參與考試。校方進一步指出，陳女要求學生至他班觀摩掃地長達五十幾分鐘，且多次命學生罰站，時間甚至長達一整天，已逾越合理管教範圍，侵害學生人格發展與學習權，認定屬不當管教且情節重大，處分於法有據。

然而，法院審理發現，校方調查小組在程序上違反《行政程序法》應對有利及不利事項一律注意之規定。判決書指出，調查小組原本隨機抽樣三名學生，卻因D生家長受原告委託遞送陳述意見，便逕行更換訪談對象，未向D生查證；且在訪談B生家長時，當家長試圖陳述有利原告之事證，調查委員卻予以阻止。此外，法院比對訪談逐字稿發現，調查報告定調陳女命學生罰站一天，但甲生受訪時初稱「沒有到一節課」，其他受訪學生也無人證實甲生罰站一整天，報告內容與訪談事實顯有未合。

台北高等行政法院最終認定，校方調查小組在訪談過程中未充分調查對原告有利之證據，且調查報告所載內容與證據不符，導致校事會議與考核會是在資訊不充分且事實認定錯誤的基礎下作出處分。法官認為，原處分之判斷出於錯誤事實認定與不完全之資訊，具有明顯瑕疵，因此判決原處分及訴願決定均予撤銷。

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