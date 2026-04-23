手法熟練！彰市精誠夜市驚傳7攤販遭竊 警鎖定女賊

女竊賊趁攤販不注意拎了錢箱就跑，攤販損失1萬8千元。（圖由民眾提供）

彰化市知名的精誠夜市驚傳攤販接連遭竊，1名水果攤販昨天（22日）晚間在營業時，後方1名女子趁隙潛入一把拎了錢箱就跑，攤販慘失1萬8千元，怒轟「太可惡了，好手好腳竟偷他的辛苦錢」，且傳出已有6、7家攤販遭竊，警方據報後展開追查，已鎖定該名女賊行蹤，是否都是該名女子所為還要進一步釐清。

彰化警分局根據被害人提供監視器畫面顯示，該名水果攤販昨晚9點多在精誠夜市擺攤時，當時有顧客在挑選水果，後方突然出現1名女子，以非常熟練的手法拎了塑膠錢箱一溜煙就跑，等到攤販結完帳轉身要放零錢時，赫然發現錢箱不翼而飛，四處找尋發現錢箱被丟在附近，裏頭的1萬8千元已遭竊。

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攤販怒轟該名女竊賊好手好腳的，沒有身體殘疾，也不去好好工作賺錢，看起來行竊動作很熟練，聽說至少有3家攤販被偷；以後金錢都要放身上隨身攜帶。有業者則指連續3個星期以來據說已有6、7家攤販被偷，是否都是該名女子所為無法確定，但行竊手法都一樣，都是利用店家不注意時潛入行竊；他們已加強宣導，呼籲攤販提高警覺。

女子趁攤販不注意快速靠近拎了錢箱就跑，手法熟練。（圖由警方提供）

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