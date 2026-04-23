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    首頁 > 社會

    中壢婦人騎車未依規定二段式左轉 對向7旬老夫妻慘被撞傷

    2026/04/23 11:07 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（民眾提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（民眾提供）

    桃園市中壢區中華路一段家樂福內壢店附近的平交道前路口，昨（22）日上午發生2部機車擦撞車禍，1對共乘機車的7旬老夫妻被撞倒地受傷，肇事機車疑因一時慌張害怕而騎離現場數十公尺，經熱心民眾追上提醒後轉頭回到現場，等候員警到場處理。

    中壢警分局中壢交通中隊今（23）日表示，昨日上午9點35分獲報中華路一段有交通事故，立即派員到場，並聯絡消防局第二大隊內壢分隊調派救護車前往。

    經了解，當時63歲吳姓婦人騎乘機車自中華路一段（往中壢方向）未依規定二段式左轉精忠街，而對向的機車騎士79歲邱男發生交通事故，致使吳女本身、邱男及後座的妻子77歲湯女均有輕微擦挫傷、肢體疼痛及左鎖骨骨折，經測試雙方酒測為0，詳細肇事原因尚待調查釐清。

    中壢警分局長林鼎泰表示，用路人應確實依規定採二段式左轉，切勿貪圖一時方便而直接跨越車道，以免與對向來車發生衝突，增加事故風險，行經路口應減速慢行，提高警覺，共同維護行車安全。

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

    桃園中壢婦人騎車未依規定二段式左轉，對向7旬老夫妻被撞倒地受傷。（警方提供）

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