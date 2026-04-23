來不及看一眼女兒......中正一分局女警產後血崩離世 同事發起募捐

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯在街頭執勤時身影。（記者劉慶侯翻攝）

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯，在4月18日迎來人生中最珍貴的禮物—女兒「安安」的誕生，但是，她卻在生產後因失血過多，經急救一天後，於4月20日凌晨羽化為天使，甚至沒有看到女兒的最後一面。陳芊雯本身家境並不富裕，因此她的同僚和朋友私下為她發起募捐，希望能照撫她的家庭，不被悲傷所打敗。

據了解，陳芊雯2016年投入警職工作，被分發至台北市警局勤務指揮中心；2021年調派至中正一分局行政組與督察組任職，因工作認真，轉為肩負起總統、副總統的一般維安特勤勤務，必須與國安單位保持密切聯繫和配合。

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據了解，陳芊雯的猝逝讓親友和同僚們都非常意外與震驚，於是有人執筆在中正一分局的內部網站上寫下追悼文，希望認識她的朋友們能共同紀念，進而慷慨解囊資助「安安」，讓她能夠經濟無虞的成長至18歲成年。

中正一分局表示，昨日因同僚之間的私下轉傳悼文，也讓外界得以知悉和報導，紛紛打電話至中正一分局詢問，並寄發小額善款，也讓警察們的心都暖起來了，也感謝外界對陳芊雯和「安安」的支持。

據陳芊雯同事們透過網路平台發文指出，她在工作上始終認真盡責，是長官最放心的夥伴，也是同事眼中最可靠的依靠；平日裡，她笑容溫暖善良，總是帶著彎彎的笑眼，是大家心中那個讓人感到安心與溫暖的女孩。

目前，小寶寶「安安」因身體狀況尚未穩定，腦部因缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察，未來醫療與照護之路漫長且充滿挑戰，因芊雯任警職年資尚淺，相關撫卹有限，遺屬除了面對芊雯的離開，還要面臨照護安安的沉重經濟壓力。

他們說，誠摯懇請社會各界善心人士伸出援手，無論金額多寡，都是對這個失去母親的孩子最溫暖的守護與支持。

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