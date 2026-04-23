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    違法洗藥瓶毒害農田 新竹化學廠4人被起訴

    2026/04/23 10:44 記者鄭景議／台北報導
    新竹市一家化學工廠未取得許可卻違法回收、清洗含藥劑廢容器，並將產生的廢水排放至鄰近灌溉渠道。（記者鄭景議翻攝）

    新竹市一家化學工廠未取得許可卻違法回收、清洗含藥劑廢容器，並將產生的廢水排放至鄰近灌溉渠道。（記者鄭景議翻攝）

    新竹市一家化學工廠因未取得許可卻違法回收、清洗含藥劑廢容器，並將產生的廢水排放至鄰近灌溉渠道，導致農田重金屬汙染。新竹地檢署近日偵結此案，將該公司陸姓負責人、主管及員工等4人，依違反廢棄物清理法及流放毒物罪嫌提起公訴。

    保七總隊第三大隊調查，去年7月間，新竹地區爆發農田重金屬汙染事件。警方與新竹地檢署、環境部環境管理署及新竹市環保局組成專案小組展開追查，鎖定一間專門販售化學品與實驗室藥品的業者。該公司在未取得廢棄物清除、處理或再利用許可的情況下，長期向客戶回收使用後仍殘留化學藥劑的廢容器。

    該工廠為了節省成本，直接在廠區內自行進行清洗及烘乾處理，並將處理後的容器重新裝填藥品後販售；其餘無法再利用的容器，則以一般廢玻璃名義委託回收商清運，藉此規避法規監管。

    專案小組在去年9月發動搜索，發現廠內僅設置簡易的廢水處理設施，且廢水蒐集管線與溝渠早已斷裂滲漏，導致清洗過程中產生的強酸或含有害物質的廢水，直接溢流排放至廠外灌溉溝渠，嚴重威脅農田生態。

    案經新竹地檢署深入偵辦，於今年4月正式偵結。檢方認定負責人及涉案員工等4人行為，已觸犯廢棄物清理法第46條第4款，以及刑法第190條之1投棄毒物或他種有害健康之物等罪嫌，依法移送法辦。

    保七總隊警方與新竹地檢署、環境部環境管理署及新竹市環保局組成專案小組展開追查。（記者鄭景議翻攝）

    保七總隊警方與新竹地檢署、環境部環境管理署及新竹市環保局組成專案小組展開追查。（記者鄭景議翻攝）

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