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    首頁 > 社會

    出國旅遊商機大 旅行社老闆欠繳勞健保費差點被廢照

    2026/04/23 10:35 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄某旅行社老闆積欠勞健保費拒繳，差點害公司被廢照無法出團。示意圖（資料照）

    高雄某旅行社老闆積欠勞健保費拒繳，差點害公司被廢照無法出團。示意圖（資料照）

    近年國旅CP值屢遭民眾詬病，出國旅遊成為台灣人首選，高雄某旅行社也看準商機，推出東南亞、中國等地的團體行程，但旅行社積欠70萬元勞、健保不繳，老闆還喊窮拒付，行政執行署高雄分署直接扣押保證金，讓旅行社差點被觀光署廢照，老闆才趕緊把錢繳清，避免影響旅客出團。

    高雄分署指出，該旅行社去年滯欠勞工保險費及全民健康保險費逾70萬元不繳，案件移送執行後，老闆原先以受全球經濟不景氣影響及收入銳減為由，向執行官說無力繳納欠款，經扣押其名下各銀行帳戶，均因存款餘額不足而無從執行，導致案件陷入僵局。

    執行官發現，依《發展觀光條例》規定，經營旅行業應繳納保證金，未繳足會被廢止旅行業執照，因此向觀光署核發執行命令，扣押該旅行社先前已繳納的15萬元保證金。

    旅行社老闆接獲觀光署通知其執照恐遭註銷後，趕緊電聯書記官，請求不要收取已扣押的保證金，否則公司原已簽約的團體旅遊行程全部停擺，還得面臨更龐大的違約賠償與商譽損失，承諾會立即把近日收取的團費用以清償欠款，之後隨即將滯欠的70萬餘元勞健保費全額繳清，順利保住執照並繼續帶團出國。

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