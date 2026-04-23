高雄男子疑約砲3人起口角 持刀傷人遭逮

警方將傷人嫌犯帶回偵訊。（民眾提供）

高雄市前鎮區21日凌晨0時30分發生持刀傷人案，在逃兇嫌洪男、唐男一路設斷點，警方追到台南將2人逮獲。據了解，洪、唐2人為同居友人，疑透過交友軟體約砲被害人陳男，洪、唐見陳男精神不穩定要求離開遭拒，洪男聲稱持刀自衛不慎劃傷陳男，警方依法將2人送辦。

前鎮分局復興路派出所於4月21日0時30分許接獲報案，前鎮區中華五路發生一起傷害案件，前鎮分局迅速成立專案小組全力追查涉案的50歲洪男及38歲唐男。

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犯嫌為規避查緝，不僅未開手機及捨棄本身交通工具，利用計程車及火車等交通工具逃逸，過程中刻意變換路線並製造多處行蹤斷點，經警方連續追緝，於昨天傍晚6時，終於在台南市中西區查獲2人到案。

經查，洪男與唐男為同居友人，洪男稱透過交友軟體結識被害人陳男並邀至住處，惟陳男到場後疑精神狀況不穩、行為異常，故請其離開遭拒，3人因此發生口角衝突，洪男稱過程中持家中菜刀自我防衛，誤將刀刃當刀背使用，造成陳男左手臂割傷，警方訊後移請高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警方起出兇刀。（民眾提供）

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