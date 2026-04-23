小四生吵架下手太重！男童手指遭掰斷「一輩子歪了」

高雄某國小四年級體育股長叫同學收球，竟被同學折斷手指。示意圖非當事小學（資料照）

就讀小學四年級蔡姓男童，擔任班級體育股長，體育課結束要求同學收球時，竟遭蕭姓男童惡意「掰手指」反擊，導致蔡童左手食指骨折，經醫院診斷，蔡童傷勢嚴重，將留下「左手食指永久性扭曲變形」的後遺症，法官判判決蕭男及其父母須連帶賠償12萬5千餘元。

判決指出，10歲的蔡姓男童與蕭姓男童為同班同學，去年6月5日上午體育課結束，蔡童以體育股長身分要求同學收球，蕭童不願配合，雙方發生肢體衝突。過程中，蕭童用力掰開蔡童的左手手指，導致蔡童受有左手第二指節扭傷併骨折的傷害。

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蔡童父母不捨孩子受苦，且受傷食指康復後依然歪斜，不僅影響美觀，更擔心影響孩子未來精細動作的發展，憤而求償醫療費及精神慰撫金共20萬餘元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，蕭童父母辯稱，孩子當時年僅10歲，屬於限制行為能力人，並不知道掰手指會造成骨折這麼嚴重的後果，主張孩子「不具識別能力」且並非故意，請求減輕賠償。

但法官認為，蕭童事發時已讀小四，智識健全，應能預見用力掰他人手指會造成受傷。此外，醫院的診斷證明書明確記載，傷勢將遺留「永久性之扭曲變形」，這將伴隨蔡童成長，未來恐需承受異樣眼光，心理痛苦不言而喻，審酌兩造家庭經濟狀況與蔡童受損程度，判決蕭男一家需賠償12萬5千餘元，可上訴。

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