家暴男持刀割妻 不滿警護送竟毒駕尾隨

毛姓男子持劃傷妻子，警方護送妻子回派出所做筆錄，馲男竟毒駕尾隨還大鬧派出所。示意圖。（資料照）

毛姓男子因不滿警方處理家暴，並護送受傷的妻子離開，竟在吸食毒品後，騎機車沿路尾隨警車，更惡意多次在警車前方「急煞、緩速」阻擋，行徑極為囂張，檢警事後驗出，毛男尿液中的毒品濃度竟超標50倍，法官依「駕駛動力交通工具妨害公務罪」判徒刑11月。

判決指出，去年7月22日晚間9點多，毛男在鳳山住處持美工刀割傷妻子，員警獲報到場，駕駛巡邏警車護送受傷的妻子前往派出所報案。沒想到，剛吸完毒的毛男竟心生不滿，騎乘機車尾隨警車，一路上不斷在巡邏車前惡意蛇行、急煞，強行阻撓員警執行勤務。

請繼續往下閱讀...

警車抵達派出所後，毛男仍未收斂，持續在大門口咆哮、阻擋出入，干擾員警製作筆錄，最終被警方當場以現行犯逮捕。經採尿送驗發現，毛男尿液中甲基安非他命濃度竟高達24,920ng/mL，遠超標準約50倍之多。

高雄地方法院審理時，毛男坦承犯行，法官認為他施用毒品後駕駛機車，甚至對依法執行職務的員警施以強暴行為，蔑視公權力並影響公務執行，依想像競合犯規定，從一重之「以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪」論處，判毛男11月徒刑，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法