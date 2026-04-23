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    在山區濫倒死人錢灰燼！北檢續追上游 管理幹部收押禁見

    2026/04/23 09:57 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署持續追查上游，前日發動第二波搜索，將上游主管劉筆明拘提到案並聲押，台北地院今凌晨裁定羈押禁見。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署持續追查上游，前日發動第二波搜索，將上游主管劉筆明拘提到案並聲押，台北地院今凌晨裁定羈押禁見。（記者吳昇儒攝）

    新北市石碇、新店區等偏僻山區道路周邊，遭人發現大量棄置庫錢、紙紮屋及焚燒後灰燼。經查，現場約有5公噸灰燼。檢警於本月14日發動搜索，帶回嫌疑人張敬亭及其女友劉淑雯複訊。張被裁定收押，劉則5萬元交保。台北地檢署持續追查上游，前日發動第二波搜索，將上游主管劉筆明拘提到案並聲押，台北地院今凌晨裁定羈押禁見。

    檢警去年接獲通報指出，位於石碇、新店等地偏僻山坡地陸續遭棄置大量庫錢、紙紮品燃燒後灰燼；據附近目擊民眾表示，曾見一對男女駕駛印有「生命禮儀」字樣車輛進出該區域，形跡可疑。

    檢警調查，遭非法棄置的灰燼重量約達5噸，依合法清運及處理費用估算，相關處理成本約近19萬元，追查發現，該金爐及禮儀公司體系內部人員疑有分工，其中張姓女負責人之弟張敬亭，實際負責駕車載運與棄置灰燼作業。

    北檢見時機成熟，14日指揮偵辦，前往張姓情侶檔住處及兩家公司等共5處地點執行搜索，同步拘提張敬亭、劉淑雯，以及禮儀公司喻姓、張姓2名負責人到案。檢察官複訊後，認為張有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准；劉女則諭知5萬元交保候傳，並限制出境、出海。

    檢察官依照查獲的事證持續向上追查，認為張敬亭仍有上游，指示他傾倒灰燼，21日指揮警方前往上游主管劉筆明住所近搜索、拘提，昨日移送至台北地檢署複訊。

    檢察官偵訊後，認為劉男勾串證人及共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；今日凌晨台北地方法院裁准羈押。全案將持續向上溯源，追查幕後主嫌。

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