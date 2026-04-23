超商自助取貨有漏洞！ 彰化男取走10萬元黃金商品

曾男到取貨區拿自己訂購的黃金商品。示意圖，無本新聞無關。（記者顏宏駿攝）

家住彰化的曾男，以假名「陳艾瑀」向網路店家訂購6件總價約10萬元的黃金商品，到便利超商取貨時，先確認商品放在「自助區」貨架上位置，他假裝買個塑膠袋，20分鐘返回原超商，趁店員不注意時取得黃金商品。他自以為神不知鬼不覺，但整個過程都被監視器錄下，他被依竊盜罪起訴。該案經彰化地院審理後，法院判處曾男6月徒刑，沒收10萬7千元的犯罪所得。

判決書指出，曾男以假名從購物網一次購買6件黃金商品，每件的價格在1萬6千元至1萬9千元之間，訂單總價為10萬7000元。商品送到指定超商，曾男到店取貨。

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他發現該店有「自助區」取貨的機制，而且單人顧店，店員常因忙不過來，讓取貨人自行到「自助區」找自己想要的貨品，他利用這個「漏洞」，先找到自己的貨品確實在自助區的貨架上，他假意買個塑膠袋離去，經過20分鐘的觀察，見超商忙得不可開交，他走到取貨區，趁店員店未在櫃台時，竊走他的貨品。

由於黃金賣家遲未收到顧客的款項，向網購平台反應，後來發現問題出在「超商取貨」，經調出監視影像，揪出曾男的作案畫面。

法官表示，被告除本案外，另有數次以此種在網路上以假名購買高價商品，利用便利商店自助取貨之方便性來竊取財物之犯行，並另有多件竊盜、毒品、偽造文書、詐欺等前案。而被告係有計畫在網路上購買高額商品，利用便利商店自助取貨之特性來竊取財物，此種犯罪手法，嚴重影響網路購物店家、取貨商家及消費者間信任關係之社會秩序，犯罪手法難認輕微；審酌被告竊取之財物價值達10萬7040元及被告坦承犯行、未賠償被害人所受損害之犯後態度，判處6月徒刑，可易科罰金，另沒有10萬7000元的犯罪所得。

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