球隊女教練旅館、住處性侵女高中生 一審判刑8月

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地區一名高中球隊女教練遭指控，2020年2月至4月間，在台北旅館、嘉義住處等地，涉及對15歲球隊女高中生猥褻、手指性侵，嘉義地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。嘉義地方法院審理，女教練犯對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪及對14歲以上未滿16歲女子性交罪共3罪，判決應執行有期徒刑8月，全案可上訴。

涉案女教練2020年擔任嘉義地區某高中球類校隊教練，與女高中生為師生關係，女高中生指控，女教練在2020年2月在台北市某旅館房間隔著褲子觸摸其下體；2020年4月分別在女高中生住處、女教練住處，以手指對其侵犯。

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涉案高中2024年召開性平會決議受理，經外聘調查委員調查，同年6月決議成立校園性別事件。女教練的辯護人辯稱，性平會調查相關文書無證據能力，合議庭法官認為，該高中性平會及調查小組依性別平等教育法，依調查過程製作的文書資料，並非基於訴訟當事人或檢警要求而特別製作，為供刑案審理所為的證明文書，虛偽的可能性小，具有一定程度不可代替性，且經當事人於審判程序同意作為證據，認具證據能力。

合議庭法官認為，女教練明知女高中生性觀念未成熟，未克制自己性慾與其發生猥褻、性交行為，應予嚴正非難；審酌女教練對犯行坦承不諱，雖有賠償意願，但女高中生無調解意願，未能達成調解等情形，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪判刑3月，如易科罰金，1千元折算1日；對14歲以上未滿16歲女子性交罪2罪分別判刑5月、5月，應執行有期徒刑8月。

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