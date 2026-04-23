機車停地下室卻消失？ 婦人急報警竟是烏龍一場

警方協助黎女順利找回機車。（民眾提供）

台中市潭子區一名46歲黎姓婦人，發現停在社區地下室的機車竟然消失無蹤，急忙報警，大雅警分局頭家派出所警員到場，協肋女回憶是否曾騎車出去，並沿途陪同搜尋，結果在距離住家400公尺的北屯區松勇公園旁尋獲機車，原來是黎女騎車去取貨卻忘了騎回，虛驚烏龍一場。

黎女於21日晚上9點多報案指稱，機車停放在潭子區中山路一段社區地下室卻不見，警方獲報後立即趕往現場查看，黎女表示，當天上午10時要騎機車時，發現機車不見，以為是家人未告知借用機車，加上有事在身，當下並未報警，但下班後詢問家人，得知無人借用機車，遍尋不著後才覺得機車可能遭竊，報警求助。

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員警耐心地安撫黎女情緒，並請她仔細回想騎乘機車回家後，是否還有再騎乘機車出門，經過警方與民眾一步一步拼湊出記憶，黎女終想起曾騎乘機車再次出門取貨。

警方於是陪同黎女沿線搜尋，終於在黎女住家400公尺處的北屯區松勇公園旁尋獲該輛機車，黎女見愛車失而復得，非常開心，對警方的協助表達感謝。

大雅警分局表示，因記憶模糊誤認失竊案件時有所聞，提醒民眾停車時可多加留意周遭明顯地標，或利用手機拍照記錄停放位置，以利日後查找。

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