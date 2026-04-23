為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東消防局獲贈140萬生理監視儀 提升緊急救護能量

    2026/04/23 08:08 記者黃明堂／台東報導
    台東縣消防局長盧東發（右）頒贈感謝狀給捐贈「生理監視儀」的梁仕珍女士家屬。（台東縣消防局提供）

    台東縣消防局長盧東發（右）頒贈感謝狀給捐贈「生理監視儀」的梁仕珍女士家屬。（台東縣消防局提供）

    台東縣消防局日前收到一份充滿溫度的愛心禮物，縣民梁先生為完成家屬梁仕珍生前遺願，決定捐贈「生理監視儀」一組，希望能將私愛轉化為守護台東縣民的大愛，消防局昨天舉行捐贈儀式，由局長盧東發代表接受，並贈感謝狀，正式投入第一線救護勤務。

    梁先生表示，梁仕珍女士生前慈悲為懷，一直心繫社會公益，並特別叮囑希望能在能力所及之處，為緊急救護工作盡一份心力。為了圓滿的遺志，梁先生積極聯繫消防局，了解第一線救護人員的需求後，決定捐贈這套關鍵的醫療設備。消防局指出，本次捐贈的生理監視儀價值約140萬，是現代緊急救護（EMS）中不可或缺的設備，具備心臟電擊、心電圖監測、血氧濃度監測及多項生命徵象即時監控功能，能有效提升救護人員於現場處置急重症患者之能力，對於心臟驟停、呼吸衰竭等緊急狀況具有關鍵助益。

    盧東發表示，該設備具備高機動性與多功能監測能力，可即時掌握患者生命徵象，消防局114年針對患者有胸悶、胸痛案件經由各消防分隊執行12導程心電圖儀線上傳送並經醫師判斷應送醫案件共計21件，存活出院計有12件；另針對心肺功能停止（OHCA）案件，114年急救成功率37.34%，康復出院率8.15%，對提升到院前緊急救護品質具有重大助益。

    盧東發指出，民間善心力量長期以來為公共安全注入重要資源，此次捐贈不僅體現對生命的尊重與關懷，更彰顯社會溫暖與人間大愛。未來該局亦將妥善運用相關設備，持續精進救護專業能力，為縣民提供更即時且高品質的緊急醫療服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播