台東消防局獲贈140萬生理監視儀 提升緊急救護能量

台東縣消防局長盧東發（右）頒贈感謝狀給捐贈「生理監視儀」的梁仕珍女士家屬。（台東縣消防局提供）

台東縣消防局日前收到一份充滿溫度的愛心禮物，縣民梁先生為完成家屬梁仕珍生前遺願，決定捐贈「生理監視儀」一組，希望能將私愛轉化為守護台東縣民的大愛，消防局昨天舉行捐贈儀式，由局長盧東發代表接受，並贈感謝狀，正式投入第一線救護勤務。

梁先生表示，梁仕珍女士生前慈悲為懷，一直心繫社會公益，並特別叮囑希望能在能力所及之處，為緊急救護工作盡一份心力。為了圓滿的遺志，梁先生積極聯繫消防局，了解第一線救護人員的需求後，決定捐贈這套關鍵的醫療設備。消防局指出，本次捐贈的生理監視儀價值約140萬，是現代緊急救護（EMS）中不可或缺的設備，具備心臟電擊、心電圖監測、血氧濃度監測及多項生命徵象即時監控功能，能有效提升救護人員於現場處置急重症患者之能力，對於心臟驟停、呼吸衰竭等緊急狀況具有關鍵助益。

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盧東發表示，該設備具備高機動性與多功能監測能力，可即時掌握患者生命徵象，消防局114年針對患者有胸悶、胸痛案件經由各消防分隊執行12導程心電圖儀線上傳送並經醫師判斷應送醫案件共計21件，存活出院計有12件；另針對心肺功能停止（OHCA）案件，114年急救成功率37.34%，康復出院率8.15%，對提升到院前緊急救護品質具有重大助益。

盧東發指出，民間善心力量長期以來為公共安全注入重要資源，此次捐贈不僅體現對生命的尊重與關懷，更彰顯社會溫暖與人間大愛。未來該局亦將妥善運用相關設備，持續精進救護專業能力，為縣民提供更即時且高品質的緊急醫療服務。

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