營造商少東酒後肇逃連環撞致3傷 賠償1520萬仍被從重改判

周男涉嫌酒駕肇事逃逸，雖賠償上千萬元，仍被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

屏東某營造商少東周姓男子涉嫌酒後開小貨車上路，碰撞吳姓女騎士後，逃逸時又衝撞陳姓男子駕駛的小貨車，造成吳等3人分別受輕重傷，共賠償1520萬元和解，被判刑1年3月、緩刑3年，檢方不服上訴，高等法院高雄分院從重改判2年、緩刑5年。

判決書指出，2024年10月18日傍晚，被告周男在屏東縣新園鄉鹽埔漁港附近工地，涉嫌飲用啤酒後，開小貨車外出，行經義仁路時，與吳姓女子所騎機車碰撞後，卻未下車查看對方受傷，反而逃離現場。不久，周車又在附近撞擊由陳男駕駛小貨車，陳和被搭載的劉姓友人則多處骨折。

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屏東地院依公共危險和肇事逃逸罪，判處周男有期徒刑5月和10月，並審酌他賠償吳女、陳、劉3人分別20萬元、800萬元和700萬元達成和解，及被害人撤回傷害罪和替他求情，宣告緩刑3年，義務勞務60小時。

屏檢認為量刑太輕上訴，高雄高分院審酌周男是累犯及涉案情節，從重改判徒刑10月和1年半，併執行刑2年、緩刑5年，義務勞務100小時，可上訴。

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