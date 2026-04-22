不滿違停「檢舉常客」 蘆洲警冒用5報案人電話訂餐、訂位19筆

蘆洲警分局馮姓劣警藉由受理110名義，不僅吃案，還冒用5名檢舉常客名義訂購多筆餐點、訂位，被害人PO網、報案，全案才曝光。（警方提供）

蘆洲警分局接獲何姓男子報案，指稱他檢舉五股區芳洲六路違停，不但沒收到制式報案成功回覆簡訊，電話反而收到署名「方洲六」的必勝客、海底撈多筆訂單，何男PO網懷疑打110後，電話遭盜用惡作劇並報案。警方深入追查，赫然發現勤務中心馮姓警員涉案，馮員疑不滿5名「檢舉常客」檢舉違停，增加受理、轉報工作，憤而5度冒名訂餐19次，金額從8000多元到2萬多元，警方依法送辦、懲處、調職，持續追查馮員犯行。

據了解，何姓男子在臉書爆料公社PO文表示，18日上午到五股芳洲公園，發現芳洲六路多輛轎車違停，打110檢舉，但警方沒有作為，再打110追蹤進度，不但沒收到成功受理簡訊，隨後反倒收到多筆必勝客訂單、海底撈訂位，他質疑極有可能因撥打110檢舉電話，反而電話被盜用惡作劇，或遭盜用，到德音所報案。

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無獨有偶，另位男子也PO發文指稱遭遇類似情況，頭一次報案未獲警方受理，第二度檢舉車輛違停，卻收到2筆必勝客訂單，這名被害人21日也到蘆洲分局報案。

警方向被害店家調閱訂單資料、訂購人資料進行詳細查證，發現訂餐人透過VPN翻牆（Virtual Private Network，虛擬私人網路）至歐洲發話，但發話地點竟在蘆洲警分局駐地，詢問當天執勤人員，馮姓警員承認是他所為，警方展開追查。

馮姓警員供稱，他執勤常接到民眾檢舉違停，尤其5名「檢舉達人」在蘆洲、五股檢舉違規停車，從今年3月24日至4月18日，以檢舉人的手機，分向雙北多家必勝客、海底撈以檢舉人手機訂餐、訂位多達19次。

冒名紀錄、金額為，3月24日陳姓被害人在下午5時15分到晚上7時45分，遭冒名訂餐4筆共計2萬0696元；另名陳姓被害人在3月25日下午5時3分到晚上7時11分，接獲5筆共2萬6740元訂單。

第三名陳姓被害人於4月6日下午4時15分接獲2筆共8447元訂單；胡姓被害人4月6日下午5時33分接獲4筆，共1萬9996元訂單；何姓被害人於4月18日上午10時49分到10時54分，接獲4筆共計1萬6445元訂單。

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