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    數位裝備採購停滯挨批 南市消防局澄清：「分階段升級」實戰優先

    2026/04/22 21:35 記者洪瑞琴／台南報導
    機械式空氣呼吸器操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，目前仍是基層普遍信賴使用。（南市消防局提供）

    機械式空氣呼吸器操作直覺耐用、可靠性高且不需電力等優點，目前仍是基層普遍信賴使用。（南市消防局提供）

    針對議員質詢關切今年消防裝備數位式空氣呼吸器「掛蛋」疑慮，台南市消防局今（22）日澄清，目前採購策略採「實戰導向、分階段升級」，各項裝備均依整體規劃逐步汰換，並非外界所稱停滯不前。

    消防局指出，從2018年至2026年，消防局年度歲出預算已由17.03億元成長至34.5億元，增幅達102.6%；警察局預算亦由63.11億元提升至79.21億元，成長25.51%。不僅強化裝備更新，也持續提升整體治安與災防能力。

    在第一線關鍵裝備方面，消防局說明，目前全市空氣呼吸器（SCBA）總數達1795組，其中機械式1545組、數位式250組。今年已規劃採購316組呼吸器，並透過南科補助等多元財源挹注，持續充實基層救災裝備。

    消防局強調，救災裝備不僅比「功能」，更要比「極限環境下的可靠性」。機械式呼吸器因結構單純、無需電力，在高溫濃煙與衝擊環境中表現穩定，仍是消防人員最信賴的基本防線；數位式呼吸器則具備資訊顯示與警示功能，可提升裝備監控能力，但仍須克服電力續航與訊號穩定等挑戰。

    消防局進一步指出，現行數位設備在資料傳輸上亦受國家通訊傳播委員會（NCC）相關規範限制，亦為採購考量因素之一。因此採取「混編制」策略，以機械式設備為基礎，搭配數位科技輔助，並依實測結果逐步擴充，確保科技導入不影響現場安全，同時兼顧實務效能、維護成本與預算運用，讓每一分資源發揮最大效益，守護民眾生命財產安全，也保障消防人員執勤安全。

    數位式空氣呼吸器在資訊及警報提示較具優勢，但有電力續航與通訊限制。（南市消防局提供）

    數位式空氣呼吸器在資訊及警報提示較具優勢，但有電力續航與通訊限制。（南市消防局提供）

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