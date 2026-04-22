21歲跆拳女國手遭噁男「網路性霸凌」 律師發聲要求公開道歉

21歲的跆拳道女將黃映瑄遭受網路性霸凌。（擷取自國立體大跆拳道隊臉書）

全國大專校院運動會將在下個月開幕，國立體育大學跆拳道隊趁熱在臉書粉專介紹21歲的跆拳道女將黃映瑄，並配上踢腿動作的照片，不料貼文卻引來許多噁男留言意淫，引發各界撻伐。對此，黃映瑄委任律師吳耀庭發聲表示，已向司法機關提告，並要求霸凌者公開向映瑄道歉。

國體大跆拳道隊17日在臉書粉專介紹，黃映瑄曾在世大運兩度摘下銀牌，在隊內是主力選手，長年穩定站在台灣女子跆拳道頂尖行列，貼文也配上一張招牌的踢腿照。沒想到，下方竟有大量「意淫」的噁心留言表示：「XX姿勢不錯」、「真的很XX」、「腳超美，想X」、「這個XX姿勢不錯」、「我有個大膽的想法」。

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黃映瑄委任律師吳耀庭發聲表示，近日國立體大跆拳道隊於官方網路專頁發布黃選手之個人介紹文，部分網路使用者於該文下方公開發表多則顯著性霸凌之惡意言論，嚴重悖離運動專業討論之範疇，侵害黃選手之人格尊嚴甚鉅，對此網路霸凌事件，黃選手暨其所屬之查爾斯運動行銷有限公司共同決定，委由本律師辦理相關法律程序，並已向司法機關提出訴追在案。

吳耀庭指出，黃映瑄仍為在學學生，近期亦為重要賽事專注備賽，前開性霸凌言論於網路發酵，部分網路使用者甚至將黃選手之肖像與惡意言論之內容作不當連結，已對黃選手之身心狀態造成負面影響。為此，黃映瑄要求各該發表惡意言論之網路使用者，於其留言下方回覆公開道歉之意，立即停止本件侵害。

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