李德維告發薛瑞元、周志浩反挨告判賠 律師揭關鍵原因

國民黨前立委李德維（見圖）告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩不成，卻被2人反告各求償200萬元，二審判賠各60萬元。（資料照）

國民黨前立委李德維告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩不成，卻被2人反告各求償200萬元，二審判賠各60萬元；名綸法律事務所主持律師房彥輝指出，此判決是法院對社會釋出「不能隨意造謠或抹黑」的訊息，否則可能遭反告並負賠償責任，尤其關鍵原因在於「具體事實指控」未盡到相當程度的查證義務。

房彥輝表示，李德維的判決其實是法院對社會釋出「不能隨意造謠或抹黑」的訊息，若未經查證就任意指控、甚至到地檢署告發，進而造成他人名譽受損，有可能會被反告且判賠，尤其涉及防疫這類重大公共議題時，必須以一定的事實基礎為前提，也應盡到基本的查證義務。

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房彥輝說，李德維當時主張已做過查證，但法院認定其主要是引用質詢內容或他人指控或評論，卻沒有進一步查證，因此不構成已盡查證義務；若李德維只是在立法院質詢場合，針對薛、周2人提出質疑，就有立委職務行使期間所保障的言論免責權，原則上不會因此負法律責任。

房彥輝指出，李德維去地檢署告發，是在議場之外發表言論，就必須進一步區分究竟是「合理質疑」，還是「具體事實指控」，如果只是提出質疑，通常未必會構成侵權；但如果是明確指述某個具體事實，法律上就會被視為「真或假、有或無」的問題，此時發言者就必須負擔相當程度的查證義務。

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