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    不單純！台南中西區青年路空屋大火 警消清查火場赫見1焦屍

    2026/04/22 17:51 記者王捷／台南報導
    台南市中西區青年路一處鐵皮空屋下午傳火災，消防局迅速撲滅火勢，在一樓尋獲1具焦屍。死者身分與起火原因仍待釐清。（民眾提供）

    台南市中西區青年路一處鐵皮空屋下午傳火災，消防局迅速撲滅火勢，在一樓尋獲1具焦屍。死者身分與起火原因仍待釐清。（民眾提供）

    台南市中西區青年路14巷下午傳出濃煙，消防局趕往鐵皮加蓋空屋，火勢約10分鐘撲滅後，在一樓發現一具焦屍，轄區警二分局覺得不合常理，目前正在確認身分。

    今天下午4時02分，消防局接獲民眾報案，中西區青年路14巷2、4號發生住宅火災。為確保民眾安全，消防局立即調派中正分隊等單位，共出動22輛各式消防車與49名人員趕赴現場，車組在4時07分抵達，現場為兩層樓鐵皮加蓋建築，內部雜物起火燃燒。

    4時12分，消防人員佈線出水灌救，4時17分順利獲得控制，初步估計燃燒面積約為20平方公尺。然而，當警消進入火場內部進行清查時，在一樓處發現1具焦屍，因遺體受火勢波及，確切身分無法辨識，後續將報請檢調與法醫進行相驗作業。

    警方認為，下午的火災住戶通常是清醒的狀態，除非有走路不方便的民眾無法呼救，否則很難遇到來不及逃生的情況，因為已經燒成焦屍、無法有效辨識身分，目前還在採證中，同時也會訪查周邊鄰居，蒐集相關資料。

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