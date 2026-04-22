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    首頁 > 社會

    國4神岡段3車連環撞 小貨車側翻2轎車車頭撞爛

    2026/04/22 17:02 記者許國楨／台中報導
    洪男轎車車頭嚴重毀損。（警方提供）

    洪男轎車車頭嚴重毀損。（警方提供）

    國道4號台中神岡段今（22）日上午發生連環車禍，一輛轎車接連擦撞2車，引發翻覆事故，車頭嚴重毀損、零件四散，車道一度受阻，車流回堵，所幸僅造成2人受傷。

    事故發生於上午10點39分，地點在國道4號東向9.8公里處，48歲洪姓男子開車從內側車道向外偏移，擦撞外側車道60歲王姓男子駕駛的轎車，再衝向中線撞上62歲李姓男子駕駛的小貨車，小貨車當場失去平衡側翻，橫躺車道，現場一片混亂，車殼碎裂、零件散落。

    警方與救護人員趕抵處理，協助傷者送醫，經初步檢傷，王、李兩名駕駛肢體擦挫傷，意識清楚，洪男也無大礙，3名駕駛酒測值都是0，排除酒駕。

    國道警方指出，駕駛操作不當與變換車道未保持安全距離，是高速公路事故常見原因之一，呼籲用路人行駛時應隨時注意前方狀況，變換車道前務必打方向燈、確認後視鏡與死角安全，再進行動作，以降低事故風險，至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    王男轎車也明顯受損。（警方提供）

    王男轎車也明顯受損。（警方提供）

    李男小貨車一度側翻。（警方提供）

    李男小貨車一度側翻。（警方提供）

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