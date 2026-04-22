男抓狂抱3歲兒撞牆、揮刀吼前妻「弄死你們」 無視保護令起訴

基隆地檢署將陳男依恐嚇、毀損、違反保護令、兒童及少年福利與權益保障法等罪名起訴。（記者林嘉東攝）

基隆市陳姓男子無視保護令，與前妻發生口角後，遷怒年僅3歲的親生兒，不僅毆打孩子頭部、抱住幼兒頭部撞擊牆壁，甚至當著妻子與2名幼子的面，持菜刀瘋狂揮砍臥房內床單、床頭櫃，恫稱「弄死你們」。基隆地檢署今天（22日）偵結，將陳男依違反保護令、恐嚇、毀損等罪，及違反兒童及少年福利與權益保障法起訴。

檢警調查，陳男與林女原為夫妻關係，法院審酌陳男有家暴傾向，為保護林女與2名小孩，前年12月核發民事通常保護令，禁止陳男對林女與最大3歲、最小1歲的小孩，實施身體、精神騷擾與不法侵害。陳男收到保護令後，隔年再度因為情緒失控，與林女爆發激烈口角。

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起訴指出，陳男去年11月在住處樓梯間，因不滿林女指責他不陪3歲兒子回房拿外套，竟當著林女的面，攻擊戴著安全帽的3歲兒子頭部，更一度抱起孩子頭部猛力撞向牆壁，還好未受傷；陳男返家後，又因金錢糾紛再度與林女爆發口角，竟惱羞成怒，衝入廚房取出菜刀，揮砍林女房內的床單、床頭櫃，致家具嚴重破損。

陳男持刀砍壞家具後，竟對林女及2名小孩大聲咆哮、恫稱「弄死你們」，林女擔心小孩遭到不測，報警求援，還好警方及時趕抵才未釀成悲劇。檢方調查後，認定陳男涉違反保護令、毀損、恐嚇等罪，且以陳身為成年人，故意對未成年兒童實施恐嚇犯行，依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請法官從重量刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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