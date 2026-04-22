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    台中車站驚傳阿嬤為撿100元跳軌 網友嚇喊：這波太拚了

    2026/04/22 15:58 記者許國楨／台中報導
    台中火車站一名阿嬤疑因100元鈔票掉到鐵軌，從月台跳下去撿。（擷自Threads）

    台中火車站一名阿嬤疑因100元鈔票掉到鐵軌，從月台跳下去撿。（擷自Threads）

    台中車站驚傳一幕讓人捏把冷汗的畫面！一名阿嬤疑因100元鈔票不慎掉落鐵軌，竟一時情急，直接從月台跳下軌道撿錢，當時距離列車進站僅剩約3分鐘，場面險象環生，所幸現場民眾見狀立刻大聲呼喊並合力將阿嬤拉回月台，才避免一場可能發生的意外。

    有網友在社群平台分享當時情況，直呼「阿嬤！不要為了幾霸摳跳下去！」並表示列車即將進站，情況相當危急，「還好有把你拉上來」，語氣中滿是驚魂未定，影片曝光後，引發網友熱議，不少人直言「這真的太危險」、「為了100元不值得」、「可以請站務人員幫忙」。

    也有人幽默留言「昔有撿橘子，今有撿百鈔」，但多數仍對此行為表達嚴厲譴責，事實上，擅自進入鐵軌區域不僅危及自身安全，也可能影響列車運行，依「鐵路法」第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

    鐵路警察局台中分局表示，今（22）日約11時50分，有一名女性於台中站第一月台跳入軌道，但目前尚未接獲正式報案，後續將調閱監視器畫面，查明該行為人動向及身分後通知到案說明，依違反鐵路法規定函請交通部裁處。

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