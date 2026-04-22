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    警逮毒販沒找到毒品卻抄出手槍 他稱「怕黑吃黑」

    2026/04/22 15:53 記者徐聖倫／新北報導
    宋男被警方控制，他自知逃不掉，乖乖帶警方回住處進行搜索。（記者徐聖倫翻攝）

    宋男被警方控制，他自知逃不掉，乖乖帶警方回住處進行搜索。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑警大隊接獲線報，線索指向47歲毒販宋姓男子販售依托咪酯，警方經過多方蒐證，上月下旬持搜索票逮到宋男並前往他於土城住處搜索。沒找到毒品，但在他的房內搜出1把改造「金牛座」手槍與子彈，宋男則供稱是為了防身怕「黑吃黑」，警詢後將其依法送辦。

    據悉，宋男有毒品、槍砲、竊盜等多項前科，尤其是毒品，過往紀錄琳瑯滿目，從小毒蟲一步步成毒販。新北市刑大經過多案溯源，發現市面上不少依托咪酯煙油都出自宋男，於是經過長期跟監蒐證，上月24日持搜索票前往土城逮人。

    警方順利在土城街邊埋伏，見到宋男一擁而上，宋男見逃不掉，只能乖乖配合帶警方回中央路住處進行搜索。警方在屋內搜了一陣，毒品倒是沒搜到，沒想到在臥室搜出一把改造「金牛座」手槍以及6發子彈，當場連人與證物一起帶回刑大駐地。

    宋男供稱，手槍是他好幾年前在網路上購買的，賣家的資料他早已忘得一乾二淨，而買槍是為了防身，他表示聽過太多前例，非常擔心「黑吃黑」。警詢後，依槍炮罪嫌，將宋男移送法辦，毒品部分也將持續追查溯源。

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    宋男蹲在一旁，眼見警方從自己的房間內抄出改造「金牛座」手槍與子彈。（記者徐聖倫翻攝）

    宋男蹲在一旁，眼見警方從自己的房間內抄出改造「金牛座」手槍與子彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣改造「金牛座」手槍1把、子彈6發。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣改造「金牛座」手槍1把、子彈6發。（記者徐聖倫翻攝）

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