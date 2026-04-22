大馬「拿督」操盤研發挖礦加速器 10人認購500萬泡湯

警方查扣的虛假「挖礦加速器」USB裝置。（記者邱俊福攝）

35歲男子蔡盛全涉嫌謊稱研發出比特幣的「幣得」挖礦加速器，在台成立商學院等組織，自稱為台灣區六星總代理，以老鼠會方式招募多層次業務拉下線，且為取信民眾，不僅頻繁辦旅遊、說明會，還找外籍人士扮演馬來西亞拿督、首席技術長、講師等，營造假象，誘騙掏錢認購加速器，遂行吸金，至少已有10人受害、財損500萬元；刑事警察局偵七大隊第三隊據報偵查，逮捕蔡與旗下洪姓特助、幹部等12人，檢方將蔡、洪2人聲押獲准。

警方調查，該集團以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由蔡男在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳，偽稱研發出革命性「挖礦加速器」，實僅為USB接口的空殼裝置，並編造該技術由「以太坊核心團隊成員」開發，馬來西亞申請專利，並由「馬來西亞拿督」操盤布局。

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為營造專業形象，該集團設計名為「BitBull（幣牛）」的礦工造型吉祥物，象徵挖礦事業牛市長紅，並頻繁在蔡男位於台中市南屯區的5樓透天豪宅與桃園市的商辦，舉辦說明會，慫恿民眾以每個「挖礦加速器」美金1000元價格進行認購，事實上被害人透過現金交付、網銀轉帳與購買泰達幣交易等方式認購後，皆交由該集團操作。

另為讓被害人加碼投資，只要認購10個「挖礦加速器」以上，便會讓其參加免費的泰國旅遊，以及馬來西亞假總部的參訪行程，期間找來許多新加坡等外籍人士扮演首席執行長、技術長、營運長，甚至馬來西亞拿督，讓參訪的被害人感受公司極具規模，編造致富的幻夢。

警方表示，該集團還同步推出「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP，對外宣稱已建立「自有幣、自有鏈」的完整生態圈，實則為後台自行控制，讓民眾誤以為「挖礦加速器」能賺取被動獲利投入鉅額資金，最終該集團將被害人獲利換成自家推出、沒有市場價值的「BTH幣」，血本無歸。

警方獲報後，今年2月2日兵分多路逮捕蔡男等12人到案，查扣虛假「挖礦加速器」USB裝置、幣牛吉祥物公仔、大批精裝宣傳品，以及犯案用手機、平板、筆電等不法贓證物，訊後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

警方查扣虛假「挖礦加速器」USB裝置、幣牛吉祥物公仔、大批精裝宣傳品，以及犯案用手機、平板、筆電等不法贓證物。（記者邱俊福攝）

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