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    首頁 > 社會

    姊弟欠房租遭催討 友人出頭持刀砍傷房東與房仲

    2026/04/22 15:30 記者劉慶侯／台北報導
    受傷的林姓房仲與陳姓房東驚慌逃離現場。（記者劉慶侯翻攝）

    受傷的林姓房仲與陳姓房東驚慌逃離現場。（記者劉慶侯翻攝）

    李姓姊弟承租台北市萬華區西園路二段一處民宅，但拖延付租數月。林姓房仲帶同陳姓房東前往討租，雙方發生爭吵，結果李女的蔡姓友人強出頭，居然當場持刀砍殺林、陳男，嚇得兩人受傷後驚慌逃離。警方逮捕涉嫌的蔡姓嫌犯以及李姓姊弟，訊後依傷害罪嫌送辦，現場還查獲毒品相關證物，也一併以毒品罪送辦。

    警方調查，56歲的李姓姊姊與41歲的弟弟，租住在北市萬華區西園路二段254巷內，透過36歲的林姓房仲，向39歲的陳姓房東承租一棟公寓4樓民宅，但積欠2個月房租共計6萬元未還，陳姓房東帶著房仲上門協商繳房租事宜。

    警方表示，李姓姊姊在商談過程中多次表達不滿，雙方發生爭執，在場的李女52歲蔡姓友人，突然持刀攻擊陳男以及林男，造成陳男左手臂刀傷、林男則是左側腰部刀傷，兩人嚇得逃離現場。

    警消獲報立刻趕到，將受傷兩人送往醫院，所幸並無生命危險，警方則逮捕涉嫌砍人的蔡姓嫌犯以及李姓姊弟，訊後依照傷害罪嫌送辦，現場還查獲毒品相關證物，另外也依毒品罪送辦。

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