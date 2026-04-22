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    認證碼「38590」竟是轉帳金額！ 網購瑜珈墊差點噴光月薪

    2026/04/22 15:15 記者王捷／台南報導
    許女網購瑜珈墊，遭假客服謊稱帳戶凍結，誘騙網銀輸入5位數「認證碼」，但許女一看所謂「驗證碼」是她將要匯款的數字，因此向警方求救，保住3萬8590元。示意圖。（資料照）

    許女網購瑜珈墊，遭假客服謊稱帳戶凍結，誘騙網銀輸入5位數「認證碼」，但許女一看所謂「驗證碼」是她將要匯款的數字，因此向警方求救，保住3萬8590元。示意圖。（資料照）

    買瑜珈墊竟要幫賣家「解凍帳戶」？許姓女子網購遇到詐騙，歹徒以許女害她帳號凍結、平台故障為由，誘騙她操作網路銀行。所幸她及時至二分局求助，警方識破這場假買賣陷阱，為她保住快一個月薪水。

    許女昨天在網路挑選運動用品，賣家要求加LINE討論交易細節，並引導使用超商物流平台。交易過程中，對方突然傳來偽造的系統截圖，謊稱許女操作錯誤導致賣方帳戶凍結，假客服隨即煞有其事地指示，必須透過手機網銀輸入認證碼「38590」進行實名認證，才能解除凍結。

    但許女一看，如果依據客服指示輸入「38590」就會匯出3萬8590元到指定帳戶，這已逼近她的月薪，但假客服又不斷催促她「輸入認證」讓她感到很焦慮，又害怕造成賣家困擾而猶豫不決。

    為求謹慎，她前往二分局民權派出所諮詢，警員陳俊安檢視LINE對話紀錄後，要她放心，這是網購詐騙。警方詳細解釋，歹徒常利用民眾對電商系統不熟悉，誘騙被害人在網銀轉帳介面的金額欄位輸入所謂的認證碼，一旦按下確認，款項便會直接匯出。

    警二分局呼籲，民眾網購一定要用官方保障的交易平台，千萬不要加入私人通訊帳號進行場外交易，或是最近流行的統一超商賣貨便，要求以網路銀行進行實名認證或解凍帳戶，這都是詐團常見的話術，如果遇到要保持冷靜，向派出所諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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