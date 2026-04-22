統源負責人詐貸安泰銀行12億纏訟多年獲減刑 更二審判6年6月

統源公司負責人徐沐村。（資料照）

統源公司負責人徐沐村2013年購買新隆城購物廣場，竟聯合時任安泰銀行北二區域中心經理施信宏、台新銀行信託部經理蘇俊嘉向安泰銀行進行詐貸，將成交價格虛增至新台幣15億5000萬元，向安泰銀行成功貸款12億元，他將貸款的2000萬納為己用，另分2000萬元給蘇俊嘉。高院更二審今宣判依銀行法之背信罪判徐沐村6年6月、施信宏判6年2月、蘇俊嘉判6年4月。可上訴。

徐沐村與華泰銀行、標準銀行簽約購買新隆城購物廣場，為使統源公司貸更多錢，竟與施信宏、蘇俊嘉，謀議將成交價格虛增至15億5000萬元，由徐沐村將契約買賣價金記載變更為15億5000萬元，並將變造契約影本交予施信宏攜回安泰銀行。

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施信宏向不知情的主管陳性男子佯稱「已與正本核對無誤」，再交予不知情的安泰銀行承辦人員據以辦理放貸手續以行使，使安泰銀行承辦人員誤信為真正。蘇俊嘉則指示不知情的台新銀行信託部後台人員，於安泰銀行人員來電照會確認時，答覆本案不動產的買賣金額為15億5000萬元等不實內容。

被告3人以詐術使安泰銀行陷於錯誤撥款，將12億元予統源公司，其等因犯罪獲取的財物或財產利益達1億元以上；徐沐村事後並自貸款取得其中2000萬元供己使用，並分2000萬元予蘇俊嘉。

高院更二審認為，被告3人確有犯行，應依法論科，此案自一審至今逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法第7條規定，減輕被告3人刑度。

高院更二審指出，原判決關於安泰銀行所受損害的認定尚有未洽，另就徐沐村、蘇俊嘉前開犯罪所得未諭知沒收、追徵，及就法人格已因合併而消滅的統源公司諭知不予沒收，均有違誤，且並依刑事妥速審判法減刑，將原判決撤銷予以改判。

高院更二審審酌，3人竟共謀變造契約使安泰銀行誤信後超額貸款予統源公司，使安泰銀行受有損害達4億3600萬元，破壞國家金融秩序，徐沐村、蘇俊嘉並各獲犯罪所得，其犯罪情節非輕。

高院更二審認定，統源公司已全數清償貸款，安泰銀行所受損害已獲填補，兼衡被告3人犯罪動機、目的、手段及分工程度、於審理時均否認犯行的犯後態度等，依銀行法之背信罪判徐沐村6年6月（未扣案犯罪所得2000萬元沒收）、施信宏判6年2月、蘇俊嘉判6年4月（未扣案犯罪所得2000萬元沒收）。可上訴。

統源負責人詐貸安泰銀行案。（資料來源：判決書／記者楊心慧製表）

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