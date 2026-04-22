帳戶遭鎖定？點擊一頁式購物廣告 退休婦險遭詐180萬養老金

王姓婦人在臉書點擊一頁式廣告欲購買商品時，詐騙集團謊稱其帳戶遭鎖定，並誘導她前往超商ATM進行操作。（記者陸運鋒翻攝）

新北市一名退休的王姓婦人，在臉書點擊一頁式廣告欲購買商品時，詐騙集團謊稱其帳戶遭鎖定，並誘導她前往超商ATM進行操作，王女因擔心個資外洩報警求助，警方到場檢視相關網頁內容，確認就是一頁式廣告詐騙，所幸經一番勸說後，王女打消匯款念頭，成功守住180萬元養老金。

中和警分局表示，中原派出所前天深夜11時許接獲報案，中原街一間超商有民眾疑似遭詐騙情事，隨即派出謝姓所長及溫姓員警前往查看，經了解後，發現是已退休的64歲王女，透過臉書點選一頁式廣告欲購買娃娃吊飾，過程中，詐騙集團謊稱其帳戶遭鎖定，誘導其前往超商ATM進行操作，而王女擔心個資外洩及財產損失，便向警方求助。

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警方立即檢視相關網頁內容，發現該頁面具備一頁式詐騙常見特徵，隨即向王女說明詐騙手法，並分享實際案例警示，所幸經一番耐心勸說下，王女才恍然大悟打消匯款念頭，並聯繫銀行客服暫停帳戶交易功能，成功守住180萬元存款，而王女頻頻表示「還好有警察提醒，不然養老金都沒了」。

警方提醒，詐騙集團多透過社群平台刊登低價商品吸引點擊，後續以各種理由要求民眾操作ATM、提供信用卡資訊或個資，但ATM僅具備提款及轉帳功能，無法解除分期付款或帳戶設定，民眾務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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