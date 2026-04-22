為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假結緣真詐財！為白沙屯媽祖保溫杯慘噴快2萬

    2026/04/22 14:43 記者王捷／台南報導
    被害人在臉書看到白沙屯媽祖保溫杯，不曉得這是詐團設下的網購陷阱，操作ATM遭騙1萬9951元，也有其他信眾被騙，將詐騙廣告PO上網提醒大家。（翻攝臉書詐騙廣告）

    被害人在臉書看到白沙屯媽祖保溫杯，不曉得這是詐團設下的網購陷阱，操作ATM遭騙1萬9951元，也有其他信眾被騙，將詐騙廣告PO上網提醒大家。（翻攝臉書詐騙廣告）

    想拿白沙屯媽祖結緣保溫杯？小心存款被詐騙集團「結緣」！昨日有台南民眾看見臉書廣告，只要38元運費就能拿保溫杯結緣，歹徒以「實名認證」詐騙，民眾操作ATM慘噴快2萬，還好警方及時攔截後續3萬元。

    昨天傍晚，被害人在臉書看到名為「林玉婷」的帳號發文，打出白沙屯媽祖結緣保溫杯的噱頭，強調只需負擔38元運費，被害人心動點擊超「超商賣貨便連結」下單，不知道這是詐團設計的陷阱，歹徒隨即誆稱帳號未通過實名認證，系統無法交易，要求聯繫客服處理。

    接著假客服就跟被害人聯絡，用一連串話術將被害人耍得團團轉，為了順利拿到結緣品，被害人乖乖聽從指示，跑到超商與郵局的ATM前操作，兩筆轉帳總計1萬9951元，直接匯入詐騙集團的帳戶。

    詐騙集團得手後食髓知味，繼續編造理由，要求被害人必須再匯款3萬元才能完成驗證，被害人終於驚覺事態不對，立刻趕往警五分局求助，員警一聽便識破這種網購詐欺手法，當場點醒被害人，成功擋下險些飛走的3萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播