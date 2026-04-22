假結緣真詐財！為白沙屯媽祖保溫杯慘噴快2萬

被害人在臉書看到白沙屯媽祖保溫杯，不曉得這是詐團設下的網購陷阱，操作ATM遭騙1萬9951元，也有其他信眾被騙，將詐騙廣告PO上網提醒大家。（翻攝臉書詐騙廣告）

想拿白沙屯媽祖結緣保溫杯？小心存款被詐騙集團「結緣」！昨日有台南民眾看見臉書廣告，只要38元運費就能拿保溫杯結緣，歹徒以「實名認證」詐騙，民眾操作ATM慘噴快2萬，還好警方及時攔截後續3萬元。

昨天傍晚，被害人在臉書看到名為「林玉婷」的帳號發文，打出白沙屯媽祖結緣保溫杯的噱頭，強調只需負擔38元運費，被害人心動點擊超「超商賣貨便連結」下單，不知道這是詐團設計的陷阱，歹徒隨即誆稱帳號未通過實名認證，系統無法交易，要求聯繫客服處理。

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接著假客服就跟被害人聯絡，用一連串話術將被害人耍得團團轉，為了順利拿到結緣品，被害人乖乖聽從指示，跑到超商與郵局的ATM前操作，兩筆轉帳總計1萬9951元，直接匯入詐騙集團的帳戶。

詐騙集團得手後食髓知味，繼續編造理由，要求被害人必須再匯款3萬元才能完成驗證，被害人終於驚覺事態不對，立刻趕往警五分局求助，員警一聽便識破這種網購詐欺手法，當場點醒被害人，成功擋下險些飛走的3萬元。

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