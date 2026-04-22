砰！恆春警車左前輪突爆胎 失控撞斷路燈、員警負傷送醫

恆春巡邏車左前輪突爆胎，失控撞斷路燈，員警負傷送醫。（警方提供）

屏東恆春半島今（22）日傳出一起驚險的警車自撞意外！恆春警分局車城派出所一名李姓員警，上午駕駛巡邏車執行勤務途中，行經車城鄉埔墘路時，車輛左前輪疑似突然爆胎，導致車輛失控直接衝撞路邊路燈桿，巨大撞擊力道造成路燈毀損，李員雙腳也因撞擊擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙。

警方調查，這名80年次的李姓員警，是在今日上午9時許，開著巡邏車沿車城鄉埔墘路西向東直行。不料行經該路段時，巡邏車左前輪突然發生爆胎，李員雖試圖穩住車身，但車輛仍失控往路邊偏移，重重撞上路燈桿才停下。事故現場巡邏車車頭受損，路燈桿也被撞得變形。

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屏東縣消防局獲報後，立即派遣救護車將李姓員警送往恆春南門醫院。院方表示，李員意識清醒，傷勢主要集中在雙腳擦挫傷，經初步處置後狀況穩定，暫無生命危險。

恆春分局指出，事發後已對李姓員警進行呼氣酒測，酒測值為0，排除酒駕釀禍。恆春分局強調，恆春地區氣候與路況特殊，未來將持續要求所屬同仁在出勤前，務必落實「安全檢查，並加強巡邏車定期保養與檢修，避免類似突發事件再次發生。

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