雲云科技董座持刀猛刺技術長！ 人資長目擊全程：倒下了還想繼續刺

雲云科技董座曾志新9刀刺死梁姓技術長，今日被提解至台北地院開庭。（資料照）

主戰商品為寶寶攝影機的雲云科技過去因銷售成績良好而享譽國際，但董事長曾志新與梁姓技術長因工作理念不合，產生嫌隙，最後於梁的離職交接會議上，持刀將其刺死。全案交由國民法官審理，台北地院近日密集審理本案，今（22）日傳喚時任雲云科技人資長盧男作證，還原案發當下的細節，以及案發後公司的各種變化。

今日上午的程序，為檢辯雙方以及國民法官等人對盧男進行詰問，盧男證稱，2023年10月，一名員工Renee遭到主管霸凌後被調至曾志新的部門，以避免雙方有更多爭執，隔年1月公司針對此事以零職場霸凌為由召開「新春會議」，但在會議上曾志新對梁男公開批評、指責，更要梁男把座位換到曾志新旁邊，令梁男備感羞辱，隔幾天梁男也向他表明想要離職。

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盧男表示，同年3月7日的下午4時許，梁男和盧男相約在會議室進行交接會議，雙方當下也有閒話家常，直到曾志新表情嚴肅地走進會議室以後，梁的表情才轉為嚴肅。由於前一天梁男在通訊軟體Slack上的公司群組中發表了道別長文，曾志新擔心會影響公司士氣，因此要梁男撤掉，盧男回憶，當時梁男口氣雖有點勉強，但也有同意，2人當天的談話並無異常。

此外，當天上午，盧男原先有邀請曾志新面試新進人員，但曾以身體不適為由婉拒，但下午梁男的交接會議卻還是出席。盧男說，當時曾走到梁男背後，開始持刀快速刺擊。盧男說自己第一時間有試圖抓住曾志新的手，但力氣不夠大，無法完全阻擋。梁男被攻擊時還坐在椅子上，當下他為了阻止曾志新有試圖跑到2人中間，但曾還是可以攻擊到他。

根據盧男的印象，在梁男從椅子滑落以後，曾志新仍繼續出手試圖攻擊梁男，與案發當天趕來協助制止曾志新的另名總務偵訊時的證詞符合。由於昨日，辯方在開場陳述時，希望可以釐清的待證事實中，有項就是曾志新在被制止以後，是否仍持刀繼續刺擊，如今看來的確如此。

盧男說，在案發當天共有將近70、80人在現場，為避免員工身心出現狀況，雲云提供員工在一定時間內有2次免費的心理諮商。而在案發以後，盧男說共有20多人離開雲云科技公司，其中一部分是因為案件發生以後，高層擔心公司品牌受影響，為讓公司繼續營運，所進行的資遣。

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