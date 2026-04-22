社區住戶為車位吵翻天噴辣椒水 女警無辜受害「全臉皮膚炎」

基隆市梁姓男子，去年參加社區住戶大會時，與李姓女主委發生衝突，被控當眾掏出辣椒水朝李女噴灑，波及站在李女旁邊郭姓女警，受有全身多處皮膚炎，被判處3月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市「幸福華城」社區住戶梁姓男子，去年參加社區住戶大會時，不滿李姓女主委處理車位事務，被控當眾掏出辣椒水朝李女噴灑，致站在李女旁邊維持秩序的郭姓女警，無端遭波及，全身多處皮膚炎。基隆地院近日審結，依梁男犯傷害罪判處3月徒刑，得易9萬元罰金。

判決指出，梁男去年9月28日晚間8時許，參加該社區區分所有權人會議，當時基隆市警三分局碇內派出所副所長陳心榕、員警郭婕榆因應管委會申請，到場執行守望勤務。會中，梁男與李姓主委為了停車位事務發生激烈口角，梁因認遭李女施暴，憤而從口袋取出辣椒水朝李女臉部噴灑。

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由於現場屬於非開放空間，辣椒水霧隨空氣迅速擴散，致站在李女身旁的郭姓女警閃避不及，額頭、眼眶、臉頰及上胸部被辣椒水噴到；經送醫診斷為刺激性接觸性皮膚炎，影響女警執法。

梁男在偵審期間，否認有妨害公務故意。他辯稱，當時是因為主委先動手，他只想噴主委，是因為女警剛好站在旁邊才被「不小心」噴到，主張自己僅構成過失傷害。

但法官查閱前案紀錄發現，梁男並非首次使用辣椒水攻擊他人，對於辣椒水的發散效果與灼熱痛苦知之甚詳，案發時女警身著制服就站在李女旁，梁男在眾多人員的室內空間施放噴霧，主觀上顯能預見會波及警員，卻仍執意為之，顯有「就算傷到警察也無所謂」的不確定故意。

法官認為，梁男無視女警場執行公權力，竟噴灑辣椒水，致使女警受傷，且過去屢次在爭吵場合動用辣椒水，顯見未記取教訓，加上犯後否認犯行，依梁同時觸犯妨害公務執行罪、與傷害罪，依刑度較重的傷害罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

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