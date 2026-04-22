金門大橋下海堤染「黑」 遭塗鴉還發現疑似毒袋

金寧鄉公所主任秘書周君平（站者右一）率領環保人員前往遭塗鴉的海堤處理。 （記者吳正庭攝）

連結大、小金門的「金門大橋」被民眾發現平日打卡景點的海堤出現長約100公尺的塗鴉牆，用噴漆寫上黑色字體，其中夾藏不雅文字；還有人在附近草叢發現4小包疑似用來裝K他命的夾鍊袋，警方今天據報已派員到場蒐證、深查。

金寧鄉長楊忠俊聞訊，一早指示主任秘書周君平率領環保人員前往處理，周君平與同仁堪察現況，要求先聯絡廠商，著手展開安裝監視系統事宜，防範再有人再犯。

請繼續往下閱讀...

針對金門大橋湖下端海堤上的塗鴉：「大船入港」、「等金門下了雪」、「要珍惜現在」等扭曲變形字體，周君平要求公所環保人員使用專業去漆水，效果不大，再用電力磨石機，又太耗費工時，不划算，最後決定採用覆蓋式作法，將整面牆漆上單一色彩，重新「美化」。

縣警局金城分局金寧分駐所所長辛西漢率員警到蒐證，在塗鴉現場找到1罐已使用過的彩色噴漆，另也在附近30公尺陸續發現4小包疑似用來裝毒品的夾鍊袋；辛西漢說，塗鴉者可能觸犯破壞公物罪嫌，夾鍊袋內的殘餘粉末，將攜回作進一步化驗，若是毒品，將追查持有者。

湖下海堤出現大量塗鴉，附近茶間長輩說，常有「少年仔」騎車出沒，其中有在地的，也有觀光客；鄉民上網罵：「超級沒公德心」、「真的很沒教養」、「去年就有了」，更有人看了直批「希望金門有鞭刑」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

金寧鄉湖下海堤以金門大橋為背景，是知名打卡景點，被發現有塗鴉文字。（記者吳正庭攝）

金寧鄉湖下海堤以金門大橋為背景，是知名打卡景點，被發現有塗鴉文字。（記者吳正庭攝）

縣警局金城分局金寧分駐所所長辛西漢（左）率員警到蒐證，（記者吳正庭攝）

海堤附近草叢被發現疑似用來裝K他命的夾鍊袋（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法