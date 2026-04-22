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    首頁 > 社會

    板橋家庭宮廟凌晨失火 住警器助夫妻及時逃生

    2026/04/22 13:36 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋1處家庭式宮廟今天凌晨失火，消防單位查出是神壇插座釀禍，所幸火災住警器發揮，讓老夫妻及時逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋1處家庭式宮廟今天凌晨失火，消防單位查出是神壇插座釀禍，所幸火災住警器發揮，讓老夫妻及時逃生。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋1處家庭宮廟今天凌晨失火，消防趕抵滅火，救出1對夫妻，住戶透露疑為神壇電器插座使用釀災，但火災初期，安裝的住宅用火災警報器偵測到變化，及時發出警報聲響喚醒住戶逃生，幸未造成人命傷亡；消防單位呼籲，民眾應定期檢查家中電氣設備、電線及延長線使用安全，養成正確用電習慣，並安裝火災住警器，提升火災獲救率。

    新北市消防局第一大隊說，新北市火災預防自治條例2022年公告施行，明訂供人留宿或居住之違章建築；供人留宿或居住之租賃住場所；曾發生火警紀錄之建築物等三類場所，需安裝住警器，依法要求違章工廠、頂樓違章加蓋及租賃住所等所有權人需在室內廚房、寢室及走道全面安裝住警器，經查未安裝且經限期改善仍未改善者，將處6千到3萬元罰鍰。

    第一大隊長蕭柏桓表示，民眾應定期檢查住處廚房、廁所、臥室及客廳使用電氣設備安全，使用電器或延長線時應避免電線遭重壓或凹折，注意插座灰塵堆積導電釀災的危險，養成正確用電習慣，避免插座使用電器過載，避免將電線綑綁並定期清除灰塵及周邊雜物。

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