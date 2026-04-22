桃警攔查違規驚聞車內竄毒味 意外查獲1萬2千支彩虹菸

桃園保大員警攔查取締無照駕駛違規，意外查獲車內黑色塑膠袋內藏有彩虹菸。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市警局保安大隊員警昨（21）日深夜執行巡邏勤務時，在中壢區龍慈路發現一輛轎車未依道路標線指示行駛，隨即上前攔查，員警查出駕駛人23歲劉姓男子無照駕駛，更聞到車內竄出陣陣毒品香菸氣味，意外查獲車內色塑膠袋內藏有市價約170萬元的1萬2千支掺有第三級毒品「彩虹菸」。

警方表示，保大員警當時見一輛白色轎車在中壢區龍慈路上未依道路標線指示行駛，當下鳴笛攔查違規車輛，查出駕駛人劉男無照行駛，當場舉發並移置保管車輛，員警會同劉男清點車內貴重物品時，聞到車內傳出濃烈毒品香菸氣味，懷疑車內黑色塑膠袋內藏有彩虹菸，劉男自知法網難逃，始向警方坦承車內塑膠袋內確實為毒品香菸，經員警清點共起獲1萬2千支摻有第三級毒品成分的毒品香菸（俗稱彩虹菸或香香菸）。

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警方隨即逮捕劉男帶回訊問，並對劉男實施尿檢，劉男坦承吸食、持有大量毒菸，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦。保大大隊長詹枝松表示，此次查獲毒品數量龐大、黑市價約170萬元，若流入市面將嚴重危害青少年身心健康，同時呼籲民眾遠離毒品，切勿心存僥倖非法施用、持有及載運禁藥，以免自毀前程。

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警方清點查獲1萬2千支掺有第三級毒品的彩虹菸。（記者余瑞仁翻攝）

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