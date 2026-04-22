蘆洲劣警冒名檢舉民眾訂比薩吃官司 害勤指主任連坐下台

新北市警蘆洲分局警員利用執勤分局110取得報案人電話，至少犯下5起惡意冒名訂餐，警方法辦、記大過調職。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲多位民眾報案，指稱遭冒名訂購必勝客比薩，警方一查，赫見自家人涉案，原來是蘆洲警分局馮姓警員，利用任職分局勤指中心，接聽分流110電話時，取得檢舉違停民眾的電話，再惡意冒名訂餐，至少犯案5起，警方今天發布懲處，除依違反妨害信用、個資法等罪嫌將馮員送辦，並召開考績會對馮員處以記一大過、調職處分，蘆洲分局勤務指揮中心主任陳木祥因督導不周連帶，調整非主管，後續續追其餘犯行，追究分局長等人考監責任。

據了解，28歲馮姓警員任職蘆洲分局勤指中心，擔任值勤員，接聽市警局110分流電話及分局勤指等業務，但他涉嫌從3月起，在受理檢舉違停電話後，冒名以報案人電話訂餐，多名報案人於報案後半小時內，接到訂餐詢問電話，都感到疑惑，陸續報案，蘆洲警方受理後，懷疑為違反告資法等犯罪，深入一查，赫見報案電話訊號竟在分局內，鎖定馮員涉案。

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警方透露，馮員警專36期畢業，從警6年，他到案後，辯稱因受理檢舉報案電話煩躁，想到以這個方式惡作劇，以為不會被發現，未料被害人直覺遭冒名訂餐、擔心個資遭冒用，隨即報案，揪出馮嫌犯行，馮嫌辯稱倍感懊悔，願接受法辦、懲處，積極與被害人和解。

蘆洲警分局說明，該案馮姓警員涉及不當蒐集、利用報案民眾個資，已涉嫌妨害信用、偽造私文書、個資法（公務員假借職務上機會非法蒐集利用個人資料）等罪，須負刑事、民事及行政責任，訊後移請新北地檢偵辦，後續再依刑事偵審結果及民事和解情形，續行檢討處置並追究相關人員考監責任。

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