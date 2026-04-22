公安制服+簡體字標語！台中詐團AI視訊騙港人狂削3千萬 18人落網

詐騙集團穿中國公安制服，詐騙香港民眾。（警方提供）

一個以黃姓男子為首的詐騙集團，先在南投租下民宿潛伏，隨後轉進台中北屯、南屯透天厝設立據點，成員穿上中國公安與檢察官制服，透過AI視訊與變造來電號碼，對香港民眾以假檢警手法詐財，至少百人受害，財損破3000萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心長期蒐證與攻堅查緝，檢方近日偵結，依詐欺等罪起訴。

刑事局中打第三隊長謝岳熹今天說明案情指出，該隊先前接獲情資後展開追查，發現該集團行動謹慎，初期落腳南投民宿足不出戶一個多月，察覺風聲後迅速轉移至台中兩處透天厝持續犯案，進一步掌握35歲黃男統籌指揮，底下分為第一線、第二線及第三線「機手」層層分工，從撥打電話、AI視訊扮演檢警到引導被害人匯款，各司其職。

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為增加說服力，機房內佈置成仿中國執法單位場景，牆面懸掛簡體字標語，甚至可見「執法公正、紀律嚴明」等簡體字樣，再搭配AI合成影像假冒檢察官與公安人員「視訊辦案」，同時竄改來電顯示為中國地區派出所電話，對香港民眾佯稱「港澳同胞內地通行證」遭盜用、涉及刑案，誘騙配合「監管帳戶」，讓被害人誤信依指示匯款，得手資金再透過虛擬貨幣層層轉移，企圖斷點洗錢。

專案小組去年6月中旬見時機成熟，兵分多路攻堅兩處機房，當場逮捕17名成員，查扣手機、電腦、監視器主機及大批假制服、徽章與標語，過程中嫌犯一度將制服與打火機丟出陽台企圖滅證，但仍被完整蒐證，經持續溯源追查，去年底再將在外藏匿黃姓主嫌拘提到案，至此全案18人落網，羈押17人，台中地檢署也在近日偵結，依詐欺、組織等罪，起訴涉案黃男等18人。

警方攻堅機房逮人。（警方提供）

詐騙集團將公安制服、打火機丟出陽台，企圖滅證。（警方提供）

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