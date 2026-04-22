婦人傳訊女兒交代後事 赴陽明山馬槽自焚及時獲救

李女在車內自焚。（記者王冠仁翻攝）

新北市六旬李姓婦人昨天獨自開車到台北市陽明山區在車內淋汽油自焚，警方與消防人員獲報火速趕到及時將人救出，目前仍在醫院救治中。據了解，李婦近來情緒低落，事前以手機傳訊息給女兒交代後事，女兒一看大吃一驚立刻報警，警方緊急定位協尋，才在馬槽橋下找到人。

據悉，李姓婦人平時跟弟弟住在新北市三重區，女兒住在台北市內湖區；李女女兒昨天接獲母親母親透過訊息交代後事，李女女兒一看驚覺不妙，立刻向內湖警分局報案請求緊急定位協尋母親位置。

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警方透過手機定位，發現李女出現在台北市陽明山馬槽橋一帶，轄區北投分局昨天下午1時許接獲通報後隨即派警力前往查找，家人也趕往山上協尋，最終在馬槽橋附近找到李女轎車，但當時在車內已失去意識，且駕駛座上有明顯燃燒痕跡。消防員將她救出送往振興醫院急救，肢體有多處3度燒燙傷，目前仍在醫院治療中。

警方說，由於山區監視器密度不高，目前尚無法查出李女是何時前來馬槽橋自焚；她轎車並無全面燃燒，只有駕駛座內有部分燃燒痕跡。李女家人並不清楚她到底遇上什麼情況，只知道她近來情緒低落、悶悶不樂，警方叮囑其家人這段時間要多家照料、留意，並將於她傷勢好轉後進一步釐清。

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