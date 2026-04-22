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    收取被害人300萬無從認定有報酬 車手辯「沒錢」法院仍判全賠

    2026/04/22 12:50 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地方法院判處詐騙車手黃男要賠償300萬元。（資料照）

    嘉義地方法院判處詐騙車手黃男要賠償300萬元。（資料照）

    桃園市黃姓男子是詐欺集團車手，到嘉義市收取被害人300萬元，他將款項全數上交詐團，無證據顯示他獲得報酬；事後被害人報案，嘉義檢警查獲黃男，被害人對黃男提出民事訴訟求償300萬元；嘉義地方法院日前判決，黃男與詐團成員需負連帶賠償責任，他雖稱沒錢可賠，仍應給付賠償被害人300萬元。

    判決書指出，黃男與LINE暱稱「楊子健」等人為詐欺集團成員，以假投資真詐騙手法，稱可協助投資股票獲利，需儲值現金等，詐騙住在嘉義市的被害人。

    黃男接獲「楊子健」指示，提供偽造的收據、工作證等，偽裝是投資公司經辦人員，於2024年10月17日到嘉義市向被害人收取現金300萬元；黃男依指示將300萬元放置在附近停車場某車輛車輪旁，由其他成員拿取，製造斷點。

    事後被害人報案，嘉義檢警查獲黃男，黃男坦承犯案，嘉義地方法院去年底依犯三人以上共詐欺取財罪，判黃男有期徒刑1年9月；調查過程中，因無從認定黃男有犯罪所得或獲取報酬，無從宣告沒收或追徵犯罪所得。

    被害人對黃男提出民事訴訟侵權行為損害賠償，法院審理時，黃男稱有現在沒有錢，沒有辦法賠償。

    法官認為，此案被害人交付款項給黃男，黃男連帶負損害賠償責任，共同侵權行為成立；黃男雖稱目前沒有錢可以賠償，但有無資力償還，是執行問題，不得為不負履行義務抗辯，判決黃男應給付被害人300萬元，自訴狀送達隔天的2025年7月4日至清償日止，按年息5%計算利息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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